Пропалестинские активисты напали на автобус с Хиллом в Нью-Йорке

Пропалестинские активисты напали на автобус экс-чемпиона в полутяжелом весе Джамала Хилла.

«Мы пытались покинуть центр Нью-Йорка, но наш автобус атаковали протестующие. Три сотни человек заблокировали дорогу и окружили автобус, разбили боковое стекло. Что-то прилетело мне прямо по лицу. Я увидел одного парня, который участвовал в этом, — если встречу, то сломаю тебе челюсть», — сказал Хилл на видео в своих соцсетях.

Хилл направлялся на турнир UFC 295, который проходит в Нью-Йорке. В главном событии сойдутся чех Иржи Прохазка и бразилец Алекс Перейра за вакантный пояс, оставленный Хиллом из-за травмы.