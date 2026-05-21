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Бой Макгрегора может состояться осенью 2026 года в России

Александр Абустин
корреспондент

Известный промоутер Владимир Хрюнов в разговоре с «СЭ» рассказал об организации поединка бывшего чемпиона UFC в полулегком и легком весе Конора Макгрегора в России.

«Это запланировано на осень. Идут переговоры с его менеджментом. Но это пока только переговоры. Формат поединка: бокс или ММА? Рассматриваем любой. Это достаточно большие большие деньги и есть интерес одной серьезной бизнес структуры», — сказал Хрюнов «СЭ».

17 мая UFC объявил о возвращении Макгрегора. Ирландец проведет бой с американцем Максом Холлоуэем на турнире UFC 329. Встреча состоится 12 июля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе.

Последний поединок 37-летний боец провел в июле 2021 года, когда проиграл Дастину Порье из-за перелома ноги.

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Конор Макгрегор
Владимир Хрюнов
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