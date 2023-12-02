Представитель Хилла — об аресте бойца: «Джамал настаивает на абсолютной невиновности»

Брайан Батлер, представитель экс-чемпиона UFC Джамала Хилла, прокомментировал ситуацию вокруг спортсмена.

Ранее стало известно, что Хилл был арестован по обвинению в домашнем насилии.

«Недавние кликбейтные заголовки были основаны на якобы имевшей место ссоре между Джамалом и его старшим братом. Хилл настаивает на абсолютной невиновности и отрицает ложные обвинения. Мы не будем давать новых комментариев, пока правда не выяснится в суде», — написал менеджер в своих соцсетях.

Хилл был помещен в тюрьму округа Кент (Мичиган) утром 27 ноября, но в тот же день его освободили. 32-летнего бойца обвиняют в домашнем насилии за предполагаемое нападение на Джеймса Энтони Хилла-младшего. Сообщалось, что спортсмен должен предстать перед судом 22 января 2024 года.