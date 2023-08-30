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Сегодня, 13:39

Пол Крейг подерется с Бренданом Алленом 18 ноября на UFC Fight Night 232

Давид Хачатрян
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13-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе шотландец Пол Крейг (17-6) встретится с 10-м номером рейтинга американцем Бренданом Алленом (22-5) 18 ноября на UFC Fight Night 232 в Лас-Вегасе, США, сообщает инсайдер Логан Оффорд в соцсети X.

Крейг дебютировал в полусреднем весе с победы над Андре Мунизом (23-6) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.

Аллен идет на серии из пяти побед. В прошлом поединке он победил Бруно Силву (23-9) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Брендан Аллен
Пол Крейг
UFC
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