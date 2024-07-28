Пимблетт: «Я финишировал Бобби Грина раньше, чем Махачев»

Английский легковес Пэдди Пимблетт (22-3) на пресс-конференции UFC отметил, что он задушил Бобби Грина (32-16) раньше, чем чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1).

«Забавно, мой тренер сказал мне, что я финишировал Бобби Грина на секунду быстрее, чем Ислам Махачев. Ха-ха-ха», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Пимблетт победил Грина сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.