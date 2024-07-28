Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 12:27

Пимблетт: «Я финишировал Бобби Грина раньше, чем Махачев»

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Английский легковес Пэдди Пимблетт (22-3) на пресс-конференции UFC отметил, что он задушил Бобби Грина (32-16) раньше, чем чемпион в легком весе Ислам Махачев (26-1).

«Забавно, мой тренер сказал мне, что я финишировал Бобби Грина на секунду быстрее, чем Ислам Махачев. Ха-ха-ха», — сказал Пимблетт на пресс-конференции.

Пимблетт победил Грина сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

Бобби Грин
Ислам Махачев
Пэдди Пимблетт
UFC
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Шахматист Карякин раскритиковал церемонию открытия Олимпиады
Тренер сборной Самоа по боксу скончался в день церемония открытия Олимпиады
Сына бизнесмена Бажаева задержали по подозрению в нападении на полицейского в Москве
Чалова готовы продать, а Личка обвинил игроков в желании выпить «пива с колбасой»
Видеоподборка основных моментов открытия ОИ-2024 удалена с официальных ресурсов
На Украине выступили против участия Хаматовой в Венецианском фестивале
Популярное видео
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мухаммад: «Я дам реванш Эдвардсу через три года»

Мухаммад ответил на вызов Рахмонова

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости