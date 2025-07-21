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21 июля 2025, 20:20

Никита Крылов — Богдан Гуськов: дата боя UFC в ОАЭ, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

Никита Крылов и Богдан Гуськов встретятся на турнире UFC в ОАЭ
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Никита Крылов (Россия) и Богдан Гуськов (Узбекистан) встретятся в предварительном карде турнира UFC Fight Night в субботу, 26 июля. Турнир по смешанным единоборствам будет проходить на «Этихад Арене» в Абу-Даби (ОАЭ) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Следить за результатами вечера смешанных единоборств можно в ленте новостей UFC на сайте «СЭ» и в нашем матч-центре.

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала

Бойцы выступают в полутяжелом весе. Крылов одержал 30 побед и потерпел 10 поражений в профессиональных ММА, у Гуськова 17 побед и 3 поражения в профессиональном рекорде.

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Богдан Гуськов
Никита Крылов
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