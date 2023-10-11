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Сегодня, 10:33

Петр Ян: «Думаю, что бой Махачева с Волкановски будет интересным, но в этот раз Алексу будет посложнее»

Отдел единоборств «СЭ»
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Боец UFC и клуба «Архангел Михаил» Петр Ян прокомментировал новость о том, что австралийский боец Александр Волкановски заменит бразильца Чарльза Оливейру в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я не могу оценивать — лучше ли для Ислама бой против Оливейры или против Волкановски. Ислам прошел лагерь, готовился, и главное, чтобы все это не прошло все напрасно. У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным, но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

11 октября пресс-служба UFC сообщила, что Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым на UFC 294. Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
Петр Ян
Чарльз Оливейра
ММА
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