Петр Ян: «Думаю, что бой Махачева с Волкановски будет интересным, но в этот раз Алексу будет посложнее»

Боец UFC и клуба «Архангел Михаил» Петр Ян прокомментировал новость о том, что австралийский боец Александр Волкановски заменит бразильца Чарльза Оливейру в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Я не могу оценивать — лучше ли для Ислама бой против Оливейры или против Волкановски. Ислам прошел лагерь, готовился, и главное, чтобы все это не прошло все напрасно. У UFC задача сохранить интерес к поединку. Они уже дрались между собой, был интересный поединок. И я думаю, что предстоящий бой тоже будет интересным, но в этот раз Алексу будет посложнее, потому что поединок проходит не на его территории», — приводит слова Яна пресс-служба клуба «Архангел Михаил».

11 октября пресс-служба UFC сообщила, что Оливейра из-за травмы не сможет провести бой с Махачевым на UFC 294. Поединок между Махачевым и Волкановски пройдет 21 октября в Абу-Даби, ОАЭ.