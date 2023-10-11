Хамзат Чимаев отреагировал на возможное снятие Косты с UFC 294

Непобежденный боец UFC Хамзат Чимаев (12-0) высмеял Пауло Косту (14-2), который в преддверии поединка получил травму, перенес операцию и теперь может сняться с UFC 294.

Чимаев опубликовал в соцсети X удивленное лицо, а затем прикрепил фотографию, на которой Коста делает операцию по пересадке волос: «Еще одна операция», — написал Чимаев.

Фото Соцсети

Ранее Коста заявил, что ему наложили 10 швов, но он не собирается сниматься с боя с Чимаевым. Глава UFC Дана Уайт подтвердил, что бой Косты и Чимаева под вопросом.