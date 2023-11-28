Петр Ян поделился мнением о Шаре Буллете

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян в интервью «СЭ» поделился мнением о дебюте Шары Буллета на турнире UFC 294 в Абу-Даби.

— Да, я смотрел бои. Он победил же? Это был первый бой для него в UFC. Это сложно и непросто эмоционально. Поэтому надеюсь, что он дальше будет раскачиваться, раскатываться и будет проявлять себя более зрелищно и интересно. Я помню, что Дана написал комментарий, типа: «Это что за дагестанец, который не умеет защищаться от борьбы?»

— Я спросил у Даны на пресс-конференции после турнира, и он ответил: «Как можно быть дагестанцем и не уметь защищаться от тейкдаунов?». Но с другой стороны Шара показал, что, лежа на спине тоже можно побеждать. И в целом ты тоже мог бы так же эффективно применять локти, лежа на спине.

— Шара интересный боец, поэтому желаю ему только удачи, двигаться дальше и не останавливаться.

Шара Буллет единогласным решением судей выиграл у Бруно Силвы. Бойцы сразились на турнире UFC 294, который проходил 21 октября в Абу-Даби.

Согласно Sherdog, на счету Шары Буллета 12 побед и 0 поражений.