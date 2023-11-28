Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 21:21

Торосян: «Хабиб и Махачев — абсолютно разные бойцы»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сергей Торосян, тренер бойца UFC Армана Царукяна, высказался о стилях Ислама Махачева и Хабиба Нурмагомедова.

«Ислам и Хабиб — это разные ребята. Не говорю, что Ислам слабее, просто у них разная манера ведения боя. У них нет одного направления, в котором они одинаково двигаются. Это абсолютно разные люди. Хабиб — это постоянный прессинг, функционал и борьба. Ислам — это модифицированная работа: более техничная в стойке, более подвижная на ногах. Нет полного давления. Гейджи не справился с давлением Хабиба. Сможет ли Ислам так давить и дышать, это огромный вопрос. Но я и не говорю, что Хабиб сможет так же успешно драться в стойке, как Махачев. Они просто абсолютно разные ребята, хоть и тренируются в одном клубе и отрабатывают те же приемы», — приводит «РБ Спорт» слова Торосяна.

Махачев является действующим чемпионом UFC в легком весе. Всего на счету 32-летнего бойца 25 побед (5 — нокаутом) и 1 поражение в смешанных единоборствах. 35-летний Нурмагомедов провел за карьеру 29 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы (8 — нокаутом).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-torosyan-habib-i-mahachev-absolyutno-razny-e-bojtsy/
Ислам Махачев
Хабиб Нурмагомедов
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Глава UFC Дана Уайт провел 86 часов на одной воде
Авербух рассказал, какие качества ценит в Щербаковой
Кириллов заявил о гибели 15 человек после применения ВСУ компонентов химоружия
Крупнейшему в мире айсбергу предрекли скорое исчезновение
СМИ заявили о желании НАТО предложить Киеву более простой план по вступлению
Источник сообщил о смерти в СИЗО бывшего молодого человека Анастасии Волочковой
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петр Ян поделился мнением о Шаре Буллете

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости