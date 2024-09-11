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Сегодня, 12:00

О'Мэлли рассказал, почему стоит смотреть Noche UFC, а не бой Альвареса

Давид Хачатрян
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Чемпион UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли в интервью ESPN пошутил, что даже не помнит имя соперника чемпиона мира по версии WBA, WBC и WBO во втором среднем весе Сауля Альвареса.

— Канело дерется в тот же вечер на «Ти-Мобайл Арене». Вы, очевидно, деретесь в «Сфере». Думаете, ваши показатели просмотров будут лучше, чем у него?

— Я верю, что показатели будут лучше для UFC и для нас в этот вечер. Я верю, что вся неделя будет посвящена UFC, «Сахарному шоу». Я дерусь, я защищаю свой пояс, у меня бой с парнем на серии из 10 побед, а Канело дерется с парнем... Не помню его имя.

— Берланга.

— Да, Буррито.

Noche UFC состоится 14 сентября на UFC 306 в «Сфере» в Лас-Вегасе, США.

Альварес и Эдгар Берланга (22-0) подерутся 14 сентября на «Ти-Мобайл Арене» в Парадайсе, США.

Сауль Альварес
Шон О`Мэлли
UFC
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