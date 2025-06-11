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Дегтярев — о возможном возвращении UFC в Россию: «Важно то, на каких условиях они вернутся»

Сергей Ярошенко

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможное возвращение UFC в Россию.

«Возвращение каких-то брендов, пусть и популярных, — это их дело. Важно то, на каких условиях они вернутся и как они будут соблюдать российское законодательство», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что надеется на возвращение UFC в Россию осенью 2025 года.

Последний турнир промоушена в РФ состоялся 9 ноября 2019 года на «ЦСКА Арене». Всего UFC проводил России три турнира в период с 2018 по 2019 год.

Источник: ТАСС
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Михаил Дегтярев
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