Дегтярев — о возможном возвращении UFC в Россию: «Важно то, на каких условиях они вернутся»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев прокомментировал возможное возвращение UFC в Россию.

«Возвращение каких-то брендов, пусть и популярных, — это их дело. Важно то, на каких условиях они вернутся и как они будут соблюдать российское законодательство», — цитирует Дегтярева ТАСС.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что надеется на возвращение UFC в Россию осенью 2025 года.

Последний турнир промоушена в РФ состоялся 9 ноября 2019 года на «ЦСКА Арене». Всего UFC проводил России три турнира в период с 2018 по 2019 год.