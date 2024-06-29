Хабиб Нурмагомедов: «Мужчина и мужской род не одно и тоже»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов написал философский пост в социальных сетях.

«Мужчина и мужской род не одно и тоже. Тяжело этому соответствовать и еще тяжелее держаться пути», — написал Нурмагомедов.

35-летний россиянин завершил карьеру в октябре 2020 года, не потерпев ни одного поражения и одержав 29 побед.

В пятницу, 28 июня, силовики по делу о терактах в Дагестане провели оперативно-розыскные мероприятия в школе единоборств имени Абдулманапа Нурмагомедова. Один из ликвидированных террористов занимался борьбой в школе заслуженного тренера России.