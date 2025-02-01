Нассурдин Имавов и Исраэль Адесанья встретятся в главном бою турнира UFC Fight Night 250 в субботу, 1 февраля. Вечер ММА пройдет на «Кингдом Арене» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Начало боя — ориентировочно в 22.00 по московскому времени.

ММА UFC: Адесанья — Имавов

28-летний уроженец Дагестана Имавов представляет Францию, в ММА у него 19 боев, 15 побед и четыре поражения. В предыдущем бою на UFC Fight Night 243 Имавов победил американца Брендана Аллена единогласным решением судей.

35-летний Адесанья в профессиональной карьере в 28 боях оформил 24 победы и потерпел четыре поражения. В предыдущем поединке на UFC 305 экс-чемпион проиграл обладателю пояса Дрикусу Дю Плесси сабмишном (удушение сзади).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию турнира UFC Fight Night 250.