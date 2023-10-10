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Волкановски и Топурия должны подраться 20 января 2024 года на UFC 297

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски (26-2) проведет очередную защиту титула в бою против непобежденного испанского бойца грузинского происхождения Илии Топурии (14-0) 20 января 2024 года на UFC 297 в Торонто, Канада. Об этом сообщает аккаунт UFC Roster Watch со ссылкой на Топурию, который заявил это в эфире испанского телеканала.

Волкановски в прошлом бою он одолел Яира Родригеса (15-4) техническим нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 8 июля на UFC 290 в Лас-Вегасе, США.

Топурия победил Джоша Эммета (18-4) единогласным решением судей (50-44, 50-42, 49-45). Бой состоялся 24 июня на UFC on ABC 5 в Джексонвилле, США.

Александр Волкановски
Илия Топурия
UFC
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