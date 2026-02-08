Виклаж победил Гафурова удушающим приемом на последней секунде боя на UFC Fight Night 266

Польский боец Якуб Виклаж победил представителя Таджикистана Муина Гафурова в поединке на турнире UFC Fight Night 266.

Бой в промежуточном весе (до 72,5 килограмма) завершился победой 29-летнего Виклажа удушающим приемом на последней секунде в третьем раунде.

29-летний Гафуров потерпел седьмое поражение в карьере при 20 победах. У Виклажа 18 побед, три поражения, еще два боя завершились вничью.

ММА UFC: Гафуров — Виклаж