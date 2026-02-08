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Веретенников нокаутировал Прайса в первом раунде поединка на UFC Fight Night 266

Павел Лопатко

Казахстанский боец Николай Веретенников победил американца Нико Прайса в поединке на турнире UFC Fight Night 266 в Лас-Вегасе.

Поединок в полусреднем весе завершился победой 36-летнего Веретенникова техническим нокаутом в первом раунде.

Эта победа стала для Веретенникова 14-й в карьере при семи поражениях. У 36-летнего Прайса теперь 10 поражений при 16 победах, еще два поединка были признаны несостоявшимися.

ММА UFC: Веретенников — Прайс

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Нико Прайс
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