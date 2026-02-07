UFC Fight Night Баутиста — Оливейра: онлайн-трансляция боев турнира

Турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 266 (также известный как UFC Vegas 113) пройдет в ночь на воскресенье, 8 февраля. Вечер ММА принимает спортивный комплекс UFC Apex в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Время начала турнира — в 1.00 по московскому времени, основного карда — в 4.00 мск.

Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

В главном событии шоу пройдет бой в легчайшем весе между американцем Марио Баутистой и бразильцем Винисиусом Оливейрой. Соглавное событие — бой за в наилегчайшем весе между иракцем Амиром Альбази и японцем Кеджи Хоригути.

Главный кард UFC Fight Night 266

Марко Баутиста (16-3) — Винисиус Оливейра (23-3)

Амир Альбази (17-2) — Кедзи Хоригути (35-5)

Жаилтон Алмейда (22-4) — Ризван Куниев (13-3-1)

Михал Олексейчук (21-9-1) — Марк-Андре Баррио (17-10)

Жеан Матсумото (17-1) — Фарид Башарат (14-0)

Дастин Джакоби (21-9-1) — Джулиус Уокер (7-1)

Предварительный кард UFC Fight Night 266

Алекс Мороно (24-12) — Даниил Донченко (12-3)

Николай Веретенников (13-7) — Нико Прайс (16-9)

Бруна Бразил (11-5-1) — Кетлин Соуза (15-6)

Джавид Башарат (14-0) — Джанни Васкес (13-4-1)

Ван Цун (3-1) — Эдуарда Моура (17-1)

Муин Гафуров (20-6) — Якуб Виклач (17-3-2)

Клаудиа Сыгула (7-2) — Присила Кашуэйра (13-7)

Турнир UFC Fight Night в прямом эфире и полном объеме показывают онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало трансляции — в 1.00 по московскому времени.

Главный кард также покажет «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), а вместе с ним — онлайн-платформы Okko и «Кинопоиск» (в окне федерального ТВ, при наличии регистрации). Старт эфира — в 4.00 мск.