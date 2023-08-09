Евлоев может выступить на UFC 294: «Есть устное соглашение. Соперник стоит выше меня в рейтинге»

Российский боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев (17-0) может выступить на турнире UFC 294, который пройдет 21 октября в Абу-Даби.

«Есть устное соглашение, но официально еще не подтвердили, так что будем надеяться, что до октября соперник все-таки выйдет на связь, — сказал Евлоев в интервью ютуб-каналу Naiza TV. — Он стоит выше меня в рейтинге. Имя его не будем называть, но он недавно выступил. Вот такая небольшая информация. Как сказал мой менеджер, ждем пока он залечит травмы и начнет подготовку».

В настоящее время Евлоев занимает 10-ю строчку в рейтинге полулегковесов UFC. На турнире UFC 288, который проходил в мае в США, Евлоев единогласным решением судей победил Диего Лопеса.