Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Игры
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:05

Мераб Двалишвили отказался драться с Сехудо: «Я готов ждать боя за титул два года»

Двалишвили заявил, что не будет драться до тех пор, пока ему не дадут бой за титул
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что не будет драться до тех пор, пока ему не дадут бой за титул. При этом он считает, что Алджамейн Стерлинг (23-4) должен получить незамедлительный реванш с Шоном О’Мэлли (17-1).

«Я главный претендент на титул после Алджамейна Стерлинга. Алджамейн должен получить незамедлительный реванш. Я готов подождать один год. Буду ли я драться с Генри Сехудо? Я буду ждать боя за титул.

Леон Эдвардс тоже ждал своего титульного шанса, он ни с кем не дрался. Помимо того, что я боец, я еще и бизнесмен. Мне не нужен денежный бой. Я буду ждать год или два, все это время буду тренироваться», — сказал Двалишвили в интервью FULL SEND MMA.

О’Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Мераб Двалишвили
Шон О`Мэлли
UFC
2
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Пол Крейг: «Анкалаев должен драться за титул UFC»

Деметриус Джонсон: «Для меня О'Мэлли — это очень, очень тяжелый соперник»
Новости
RSS RSS
Все новости