Мераб Двалишвили отказался драться с Сехудо: «Я готов ждать боя за титул два года»

Двалишвили заявил, что не будет драться до тех пор, пока ему не дадут бой за титул

Второй номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили (16-4) заявил, что не будет драться до тех пор, пока ему не дадут бой за титул. При этом он считает, что Алджамейн Стерлинг (23-4) должен получить незамедлительный реванш с Шоном О’Мэлли (17-1).

«Я главный претендент на титул после Алджамейна Стерлинга. Алджамейн должен получить незамедлительный реванш. Я готов подождать один год. Буду ли я драться с Генри Сехудо? Я буду ждать боя за титул.

Леон Эдвардс тоже ждал своего титульного шанса, он ни с кем не дрался. Помимо того, что я боец, я еще и бизнесмен. Мне не нужен денежный бой. Я буду ждать год или два, все это время буду тренироваться», — сказал Двалишвили в интервью FULL SEND MMA.

О’Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.