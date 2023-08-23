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Сегодня, 10:45

Деметриус Джонсон: «Для меня О'Мэлли — это очень, очень тяжелый соперник»

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион One Championship в наилегчайшем весе Деметриус Джонсон (25-4) заявил, что для него Алджамейн Стерлинг (23-4) гораздо более легкий соперник по сравнению с чемпионом легчайшего веса UFC Шоном О’Мэлли (17-1).

«Чувак, я против О’Мэлли, это был бы жесткий бой, — сказал Джонсон в своем подкасте MIGHTYcast. — Очень, очень тяжелый бой. У нас в зале есть парень… Он двигается точно так же, как «Шуга» Шон О’Мэлли. Он длинный, худой, подвижный, перемещается, занимается карате, крутит задние вертухи, пытается попасть правой рукой. Мне тяжело с ним в зале, просто потому, что я все время пытаюсь сократить дистанцию.

Но когда я все-таки преодолеваю эту дистанцию, у меня есть клинч, джиу-джитсу, борьба — вот где я действительно думаю, что смогу преуспеть в поединке с Шоном О’Мэлли. Но я должен быть реалистом. Будет тяжело подойти к нему. К тому же он может быть быстрее меня, ведь я уже стар. Он длиннее, он быстрее, он гораздо более сильный ударник, чем я. Будет очень трудно добраться до него.

Шон О’Мэлли для меня более сложный соперник, чем Алджамейн Стерлинг. Когда я представляю себе бой с Алджо, то думаю, что мне нравится этот бой, потому что он любит идти вперед, любит сокращать дистанцию. Он делает это не очень хорошо — он выставляет свой подбородок, как мы видели в тот вечер. Но бой с Шоном О’Мэлли — это был бы очень, очень тяжелый бой».

О’Мэлли победил Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 19 августа на UFC 292 в Бостоне, США.

Алджамейн Стерлинг
Деметриус Джонсон
Шон О`Мэлли
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