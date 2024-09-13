Мераб Двалишвили: результаты бойца и статистика до UFC 306

Грузинско-американский боец Мераб Двалишвили занимает первую строчку в рейтинге UFC в легчайшем весе (до 61 кг).

В ночь на 15 сентября Двалишвили проведет титульный бой против действующего чемпиона в легчайшем дивизионе Шона О'Мэлли в рамках турнира UFC 306. Вечер ММА состоится на арене «Сфера» в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Ориентировочное время начала главного боя — 7.00 по московскому времени.

33-летний Мераб в профессиональной карьере провел 21 поединков, в которых одержал 17 побед и потерпел 4 поражения.

Последний свой бой провел в феврале 2024 года. Тогда на UFC 298 грузинец победил Генри Сехудо единогласным решением судей.

Мераб Двалишвили — единственный боец в истории американского промоушена, который провел 10 и более тейкдаунов в четырех боях (11 тейкдаунов с Петром Яном, 13 — с Густаво Лопесом, 12 — с Кейси Кенни, 11 — с Фрэнки Саенсом). Ранее еще никто не проводил более 10 тейкдаунов в четырех отдельных боях.

Также на его счету есть уникальное достижение — в карьере он победил трех чемпионов UFC (Петра Яна, Жозе Альдо, Генри Сехудо).

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