Мераб Двалишвили: «Если бы я проиграл Петру Яну, то покончил бы с собой»

Первый номер рейтинга UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (17-4) признался, что не простил бы себе поражение от экс-чемпиона легчайшего дивизиона Петра Яна (16-5).

«Если бы я проиграл Петру Яну, я бы покончил с собой. Он не из скромных. Если бы я проиграл Генри Сехудо, то все было бы со мной в порядке», — сказал Двалишвили в подкасте Деметриуса Джонсона.

Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Бой состоялся 11 марта 2023-го на UFC Fight Night 221 в Парадайсе, США.