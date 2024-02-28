Адесанья рассказал, как впервые попробовал пиво

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (24-3) отметил, что ему не понравился вкус алкоголя.

«Мой отец распространял пиво «Гиннесс» по всей Западной Африке. Вез пиво грузовиками. У нас в доме было много всего, и однажды, когда мне было шесть или семь лет, я подумал: «Можно ли мне это попробовать?» Я попробовал, и мне не понравилось. С этого момента я не прикасался к алкоголю до 18 лет. Тогда я нашел бурбон «Вудсток», выпил и осознал, почему та девушка на вечеринке плачет и почему тот парень хочет со всеми подраться. Это открыло мне глаза на то, каково это — быть пьяным», — сказал Адесанья на подкасте Theo Von.

Шон Стрикленд (28-5) победил Адесанью единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 9 сентября 2023-го на UFC 293 в Сиднее, Австралия. Вскоре после боя Адесанья заявил, что не собирается драться до 2027 года.