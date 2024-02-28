Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

28 февраля, 15:27

Денис Тюлюлин: «Сказал Стрикленду насчет СВО, что про такие вещи шутить не надо»

Тюлюлин попросил Стрикленда не затрагивать важные для россиян темы
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (11-9) в интервью «СЭ» рассказал, что попросил экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) не затрагивать важные для россиян темы.

— Стрикланд, конечно, делает заявления, мне кажется, непопулярные в США на данный момент. Он реально такой дикий человек? Дикий в смысле развязный, который действительно никого не боится. Что хочет, то и говорит. Он и в зале такой?

— Ну, я такие высказывания в зале у него не слышал. Мы знаем, у него был разговор с Альбертом Дураевым. Я ему говорил не шутить над какими-то [важными] вещами для россиян. И он это все прекрасно понимает и больше не шутит. Я за ним такого не наблюдал. Он говорит какие-то вещи, но я думаю, что ему нужно это. Во-первых, в Америке это классно. Ты говоришь, на тебя обращают внимание. Но опять же, он не говорит ничего нового из того, что он говорил в том же «Твиттере» или «Инстаграме» (запрещенная в России соцсеть) до того, как стал чемпионом. Одно и то же все, у него несколько тем.

— Какие замечания делал?

— Я не хотел бы, чтобы он обсуждал СВО.

— А он что-то про это шутил, что ли?

— Ну это уже такие... личные моменты.

— И он это принял сразу?

— Ну конечно, я ему сказал в нормальной форме, он меня услышал. Сказал, что на такие вещи шутить не надо.

— По поводу Стрикленда я хотел один момент уточнить, чтобы ни у кого не было недопонимания. Ты сказал, что ты ему сделал замечание, чтобы он на тему СВО не высказывался, но он же, как я понял, высказывался без негатива к России.

— Я считаю, что в его положении вообще не надо это комментировать. Я же не шучу про какие-то вещи в его стране. Поэтому так. Я считаю, что такие вещи точно не он должен комментировать. А в какую сторону он негативный, это другой вопрос. Альберт Дураев делал ему замечание о том, что... Ну зачем? Есть вещи, которые не нужно обсуждать.

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.

Денис Тюлюлин
Шон Стрикленд
11
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Евгений Мележиков: «Промес говорил мне: «Босс, я абсолютно чист»
В велоспорте запретили новый инновационный шлем
Синхронист не смог перевести Зеленскому вопрос журналиста и слова Эрдогана
Полянский заявил об отсутствии у России намерений устранять Зеленского
В США указали на критичность ударов по ВСУ гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» ВКС РФ
Путину представят предложения по денонсации невыгодных международных соглашений
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мераб Двалишвили: «Если бы я проиграл Петру Яну, то покончил бы с собой»

UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Новости
RSS RSS
Все новости