Денис Тюлюлин: «Сказал Стрикленду насчет СВО, что про такие вещи шутить не надо»

Российский средневес UFC Денис Тюлюлин (11-9) в интервью «СЭ» рассказал, что попросил экс-чемпиона в среднем весе Шона Стрикленда (28-5) не затрагивать важные для россиян темы.

— Стрикланд, конечно, делает заявления, мне кажется, непопулярные в США на данный момент. Он реально такой дикий человек? Дикий в смысле развязный, который действительно никого не боится. Что хочет, то и говорит. Он и в зале такой?

— Ну, я такие высказывания в зале у него не слышал. Мы знаем, у него был разговор с Альбертом Дураевым. Я ему говорил не шутить над какими-то [важными] вещами для россиян. И он это все прекрасно понимает и больше не шутит. Я за ним такого не наблюдал. Он говорит какие-то вещи, но я думаю, что ему нужно это. Во-первых, в Америке это классно. Ты говоришь, на тебя обращают внимание. Но опять же, он не говорит ничего нового из того, что он говорил в том же «Твиттере» или «Инстаграме» (запрещенная в России соцсеть) до того, как стал чемпионом. Одно и то же все, у него несколько тем.

— Какие замечания делал?

— Я не хотел бы, чтобы он обсуждал СВО.

— А он что-то про это шутил, что ли?

— Ну это уже такие... личные моменты.

— И он это принял сразу?

— Ну конечно, я ему сказал в нормальной форме, он меня услышал. Сказал, что на такие вещи шутить не надо.

— По поводу Стрикленда я хотел один момент уточнить, чтобы ни у кого не было недопонимания. Ты сказал, что ты ему сделал замечание, чтобы он на тему СВО не высказывался, но он же, как я понял, высказывался без негатива к России.

— Я считаю, что в его положении вообще не надо это комментировать. Я же не шучу про какие-то вещи в его стране. Поэтому так. Я считаю, что такие вещи точно не он должен комментировать. А в какую сторону он негативный, это другой вопрос. Альберт Дураев делал ему замечание о том, что... Ну зачем? Есть вещи, которые не нужно обсуждать.

Дрикус дю Плесси (21-2) победил Стрикленда раздельным решением судей (47-48, 48-47, 48-47) и стал новым чемпионом UFC. Бой состоялся 20 января на UFC 297 на «Скотиабанк Арене» в Торонто, Канада.