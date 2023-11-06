Менеджер Бивола: «Бой с Бетербиевым может состояться в июле 2024-го»

Вадим Корнилов, менеджер чемпиона WBA в полутяжелом весе Дмитрия Бивола (21-0), заявил, что в следующем году он начнет переговоры о поединке с чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (19-0).

«Если все сложится, то они [Top Rank и Matchroom] готовы провести бой [Бивол — Бетербиев] после Рамадана в следующем году, — сказал Корнилов Fight Hub TV. — Так что если он [Бетербиев] победит Каллума Смита в январе, то будут очень серьезные переговоры о том, чтобы этот бой состоялся в мае или июле следующего года.

Нам нужно определиться, где драться — в Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратах. Этот бой [Бивол — Бетербиев] может стать одним из крупнейших в боксе. Это было бы отличным местом, учитывая их тягу к большим, громким боям".

Бивол в прошлом бою победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября 2022-го в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев должен подраться с Каллумом Смитом (29-1) 13 января 2024-го в Квебеке, Канада.