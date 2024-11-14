Шара Буллет планирует провести бой с Майклом Пейджем 1 февраля

Ризван Магомедов, менеджер бойца UFC Шарабутдина Магомедова (Шара Буллет), сообщил, что его клиент намерен провести поединок с британцем Майклом Пейджем.

«Шара проведет следующий бой 1 февраля в Саудовской Аравии. Мы дали согласие на бой против Пейджа», — цитирует Магомедова ТАСС.

На счету 30-летнего Шары Буллета 15 побед и ни одного поражения в MMA. 26 октября на турнире UFC 308 в Абу-Даби Магомедов двойным бэкфистом нокаутировал Армена Петросяна.

37-летний Пейдж одержал 22 победы и потерпел 3 поражения в 25 поединках.