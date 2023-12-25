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Сегодня, 09:16

Чендлер обратился к Диасу: «Я с удовольствием сломаю тебе челюсть»

Давид Хачатрян
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Пятый номер рейтинга UFC в легком весе Майкл Чендлер (23-8) отреагировал на сообщение экс-бойца UFC Нейта Диаса (21-13), который заявил, что хотел бы подраться на UFC 300.

«Держись крепче. Я бы с удовольствием сломал тебе челюсть. С этим бывшим бойцом [Макгрегором], который маскируется под настоящего бойца, все еще неясно», — написал Чендлер в соцсети X.

Конор Макгрегор (22-6) и Чендлер были наставниками на The Ultimate Fighter 31. Бойцы могут провести поединок на UFC 300 в апреле.

Майкл Чендлер
Нейт Диас
UFC
ММА
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