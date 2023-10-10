Майкл Биспинг: «Махачев победит лучших бойцов ONE Championship»

Бывший чемпион UFC в среднем весе и ныне аналитик Майкл Биспинг (30-9) ответил главе лиги ONE Championship Чатри Ситйодтонгу, который усомнился в качестве бойцов UFC.

«Ну так приведите своих лучших ударников, например, в легком весе в UFC и поставьте их против Ислама Махачева и посмотрите, что будет. Гарантирую, что их быстро придушат», — сказал Биспинг на своем YouTube-канале.

Ранее Ситйодтонг заявил, что в его лиге выступает больше всего чемпионов мира по разным бойцовским дисциплинам.