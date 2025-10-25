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25 октября 2025, 14:24

Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед боем c Баутистой

Анастасия Пилипенко

Бывший чемпион UFC, россиянин Ислам Махачев поддержал Умара Нурмагомедова перед его поединком с американцем Марио Баутистой.

Бой пройдет 25 октября на турнире UFC 321 в Абу-Даби.

«Братишка заряжен», — написал Махачев в социальных сетях.

На UFC 311 в январе Нурмагомедов уступил действующему чемпиону из Грузии Мерабу Двалишвили. Судьи единогласно присудили победу Двалишвили.

Баутиста на UFC 316 в июне единогласным решением судей одержал верх над своим соотечественником Патриком Миксом.

Бой Умар Нурмагомедов vs&nbsp;Марио Баутиста на&nbsp;турнире UFC 321 в&nbsp;Абу-Даби.Умар Нурмагомедов — Марио Баутиста: дата и время начала, статистика и результаты, где смотреть бой UFC 321
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