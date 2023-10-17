Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над Волкановски

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над австралийцем Александром Волкановски.

«Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой Эдвардс — Ковингтон. Эдвардс для меня фаворит, но с Ковингтоном было бы интереснее провести бой, он смог бы его раскачать», — приводит слова Махачева ТАСС.

Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.