Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над Волкановски
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Ислам Махачев хочет провести бой за титул в полусреднем весе в случае победы над австралийцем Александром Волкановски.
«Чтобы войти в историю, мне нужен второй титул. Думаю, что я даже поеду на бой Эдвардс — Ковингтон. Эдвардс для меня фаворит, но с Ковингтоном было бы интереснее провести бой, он смог бы его раскачать», — приводит слова Махачева ТАСС.
Махачев и Волкановски проведут реванш 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби, ОАЭ.
Источник: https://tass.ru/sport/19040171
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