Российский боец ММА Шара Буллет дебютирует в UFC 21 октября на турнире в Абу-Даби

21 октября, в субботу, российский боец ММА Шарабутдин Магомедов проведет свой первый поединок в UFC на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) против бразильца Бруно Сильвы. Их бой начнется примерно в 17.00 по московскому времени.

На счету 29-летнего Магомедова по прозвищу «Шара Буллет» — 15 побед и 0 поражений в ММА. В своем последнем поединке 11 декабря 2022 года он победил нокаутом представителя Индии Кушала Виасу на турнире TFC 10.

У 34-летнего Сильвы в ММА — 23 победы и 9 поражений. 24 июня 2023 года на турнире UFC on ABC 5 бразилец проиграл сабмишном американцу Брендану Аллену.

Телеканал «Матч Боец» покажет в прямом эфире поединок Шара Буллет — Бруно Сильва. «СЭ» в своем текстовом онлайне турнира UFC 294 напишет о самых интересных событиях противостояния.

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