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Сегодня, 18:47

Магомед Гаджиясулов дебютирует в UFC в июне в турнире в Саудовской Аравии

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Уроженец Дагестана Магомед Гаджиясулов дебютирует в UFC в турнире в Саудовской Аравии. Его соперником станет Брендсон Рибейро. Об этом сообщает WM Sports.

На счету Гаджиясулова 8 побед и 0 поражений, у Рибейро — 15 побед и 6 поражений. Бой пройдет в полутяжелом весе.

Гаджиясулов подписал контракт с UFC после выступления в Претендентской серии Даны Уайта.

Турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня в городе Эр-Рияд.

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