Магомед Гаджиясулов дебютирует в UFC в июне в турнире в Саудовской Аравии

Уроженец Дагестана Магомед Гаджиясулов дебютирует в UFC в турнире в Саудовской Аравии. Его соперником станет Брендсон Рибейро. Об этом сообщает WM Sports.

На счету Гаджиясулова 8 побед и 0 поражений, у Рибейро — 15 побед и 6 поражений. Бой пройдет в полутяжелом весе.

Гаджиясулов подписал контракт с UFC после выступления в Претендентской серии Даны Уайта.

Турнир UFC в Саудовской Аравии состоится 22 июня в городе Эр-Рияд.