Анкалаев назвал Перейру лжецом: «Это не по-мужски»

Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) ответил чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2), который сказал, что просил у UFC бой с Анкалаевым, но российский боец не захотел с ним драться.

«Это самая большая ложь, это не по-мужски», — написал Анкалаев в соцсети X.

Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.

Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.