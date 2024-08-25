Анкалаев назвал Перейру лжецом: «Это не по-мужски»
Второй номер рейтинга UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев (18-1) ответил чемпиону в полутяжелом весе Алексу Перейре (11-2), который сказал, что просил у UFC бой с Анкалаевым, но российский боец не захотел с ним драться.
«Это самая большая ложь, это не по-мужски», — написал Анкалаев в соцсети X.
Анкалаев и Александр Ракич (14-4) подерутся 26 октября на UFC 308 в Абу-Даби, ОАЭ.
Перейра и Халил Раунтри (13-5) подерутся 5 октября на UFC 307 в Delta Center в Юте.
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