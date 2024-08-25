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Сегодня, 10:50

Джеральд Мершарт побил рекорд Андерсона Сильвы на UFC on ESPN 62

Давид Хачатрян
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36-летний американский средневес UFC Джеральд Мершарт (37-17) вышел на первое место в рейтинге бойцов среднего веса с самым большим количеством досрочных побед.

Одолев Эдмена Шахбазяна (13-5) сабмишном во втором раунде на UFC on ESPN 62, Мершарт оформил 12-ю досрочную победу в лиге. На счету экс-чемпиона в среднем весе Андерсона Сильвы (34-11) — 11 досрочных побед.

Мершарт победил Шахбазяна сабмишном во втором раунде. Бой состоялся 25 августа на UFC on ESPN 62 в UFC Apex в Парадайсе, США.

Андерсон Силва
Джеральд Мершарт
UFC
ММА
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