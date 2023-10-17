Магомед Анкалаев.

Турнир UFC 294 пройдет на стадионе «Этихад» на острове Яс города Абу-Даби (ОАЭ) вечером 21 октября. Мероприятие начнется в 17.00 по московскому времени предварительными поединками. Бои основного карда на UFC 294 стартуют в 21.00.

В рамках турнира пройдет поединок россиянина Магомеда Анкалаева (18-1) с бразильцем Джонни Уокером (21-7) в полутяжёлом весе (до 93 кг). В рейтинге данного дивизиона Анкалаев занимает вторую позицию, Уокер — седьмую.

31-летний Аланкаев выступает на профессиональном уровне начиная с 2014 года. Он также известен по участию в турнирах бойцовских организаций WFCA, Oplot Challenge и других. Россиянин владел титулом чемпиона WFCA в полутяжёлом весе. Магомед дебютировал в октагоне UFC в марте 2018 года на турнире в Лондоне. Всего в рамках промоушена он провел 11 поединков, проиграл в одном из них и один завершил вничью.

31-летний Уокер дебютировал в профессиональном ММА в декабре 2013 года. Джонни в течение четырех лет дрался в родной Бразилии и заработал рекордные 10 побед при 3 поражениях, причем все его победы были досрочными. В UFC бразилец дебютировал в 2018 году. В рамках промоушена он одержал 7 побед и потерпел 4 поражения.

Смотреть видеотрансляцию турнира UFC 294 можно будет в прямом эфире бесплатно на канале «Матч ТВ» и платно в сервисе UFC Fight Pass. «СЭ» на своем сайте проведет текстовую трансляцию самых интересных событий вечера ММА.

UFC 294: дата и время начала турнира с боями Махачева и всех россиян