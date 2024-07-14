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Сегодня, 02:45

Луана Сантос — Мария Агапова: смотреть трансляцию боя UFC

Поединок Сантос — Агапова UFC on ESPN 59 начнется после 03:30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Мария Агапова.
Фото Соцсети

Мария Агапова из Казахстана проведет поединок в наилегчайшем весе против бразильянки Луаны Сантос на турнире UFC on ESPN 59 в ночь с 13 на 14 июля. Вечер смешанных единоборств состоится в спортивном комплексе «Ball Arena» в Денвере (штат Колорадо, США). Бой Агапова — Сантос ожидается после 03.30 по московскому времени.

Весь турнир можно посмотреть по платной подписке на канале «Матч Боец» и в онлайн-сервисе UFC Fight Pass. Трансляция началась в 02.00 мск. Поединки основного карда покажут бесплатно и в прямом эфире на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru с 05.00.

Расписание и результаты турнира доступны в материале по ссылке на сайте «СЭ».

UFC: новости и обзоры поединков, статистика бойцов и интервью тренеров, календарь и расписание турниров в актуальном виде на сайте «СЭ».

Мария Агапова
UFC
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