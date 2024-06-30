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Сегодня, 07:22

Лопес единогласным решением судей победил Иге в соглавном бою UFC 303

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бразилец Диего Лопес одержал победу в бою в полулегком весе над американцем Дэном Иге в соглавном событии турнира UFC 303.

Лопес выиграл единогласным решением судей.

Изначально Лопес должен был драться с Брайэном Ортега, но за несколько часов до боя Ортега отказался от участия по медицинским показаниям. Иге заменил его.

У 29-летнего Лопес теперь 25 побед и 6 поражений. На счету американца 18 побед и 8 поражений.

В главном событии турнира подерутся действующий чемпион UFC в полутяжелом весе Алекс Перейра и представитель Чехии Иржи Прохазка.

Иржи Прохазка, Алекс Перейра и&nbsp;Андрей Орловский. UFC 303: титульный бой Перейры и Прохазки, Орловский потерпел четвертое поражение подряд. Онлайн-трансляция

Диего Лопес
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