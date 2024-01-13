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Сегодня, 10:56

Левин объяснил, почему Анкалаев должен победить Уокера

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский кикбоксер Артем Левин объяснил, почему россиянин Магомед Анкалаев должен победить бразильца Джонни Уокера.

«Я думаю, что и первый бой закончился бы победой Анкалаева без вопросов. Уокер — крупный и рослый парень, но его главная фишка — сумбурность. Да, откуда-то может вылететь удар, но не более того. Плюс еще большой вопрос к его выносливости. Как он может держать темп и сможет ли вообще пять раундов продышать? Это большой вопрос, я склоняюсь к тому, что не сможет. Что касаемо Магомеда — это, на мой взгляд, один из самых талантливых парней в ростере UFC. Его единственная проблема — чересчур профессионально подходит к поединкам и осторожничает во время них. Из-за этого он не совсем ярко заканчивает. Люди должны понимать, что UFC — шоу-бизнес, люди любят зрелищ. И должны понимать, зрителя привлекают какие-нибудь не особо техничные парни, которые бьют друг друга и разбивают лица в кровь. Толпе нужна кровь и зрелище. А высокотехничные бойцы, как Магомед, зачастую вымеряют до нужного, и бой проходит на такой скучной волне. Нужно ли ему меняться? Это вопрос к Анкалаеву. Какие у него приоритеты? Известность, популярность или результат, который можно получать за счет своего профессионализма и выверенных действий? Магомед здесь однозначный фаворит. Да, никто не исключает, что в первых раундах Уокер может выкинуть какую-нибудь штуку. Это ММА, здесь очень много оружий, которые можно применить в поединке. Исключать лакипанч нельзя, но Анкалаев здесь фаворит где-то 80 на 20», — приводит слова Левина «РБ Спорт».

Реванш между Уокером и Анкалаевым пройдет в ночь с 13 на 14 января в Лас-Вегасе. Первый бой был признан несостоявшимся после нелегального удара со стороны Анкалаева.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/artem-levin-ankalaev-favorit-no-uoker-mozhet-vy-kinut-kakuyu-nibud-shtuku/
Джонни Уокер
Магомед Анкалаев
ММА
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