Бокс/ММА
UFC
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Все материалы
Главная
Бокс/ММА
ММА
UFC

Сегодня, 10:41

Дана Уайт анонсировал четыре боя на турнирах UFC в марте и апреле

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент UFC Дана Уайт анонсировал четыре поединка на турнирах организации в марте и апреле.

17 марта на UFC Fight Night Тай Туиваса подерется с Марчином Тыбурой в тяжелом весе. Через неделю экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас проведет бой с Амандой Рибас в минимальной весовой категории. 31 марта Шон Брэди встретится с Висенте Луке в полусреднем весе.

14 апреля на турнире UFC 300 пройдет бой в легчайшем между экс-чемпионами лиги Дейвесоном Фигередо и Коди Гарбрандтом.

Аманда Рибас
Висенте Люке
Дана Уайт
Дейвесон Фигередо
Марчин Тыбура
Роуз Намаюнас
Тай Туиваса
Шон Брэди
UFC
ММА
0
UFC: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, рейтинги и видео
Читайте также
Уехавшие из России фехтовальщики Бида и Лоханов хотят выступать за США на Олимпиаде
«Вашингтон» потерпел поражение от «Сиэтла»
Минобороны РФ сообщило о затишье на краснолиманском направлении
Жителям Западной Украины предложили строить фортификации за отсрочку от мобилизации
В Пентагоне целью новой атаки на Йемен назвали радар хуситов
NASA представило новый сверхзвуковой самолет X-59
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Материалы сюжета: UFC 300: дата и место проведения — кард боев и кто выступит из звезд
Алексеева: «Для Царукяна бой с Оливейрой — последний шаг к реваншу с Махачевым»
Майкл Биспинг предложил организовать бой Тома Аспиналла и Брока Леснара на UFC 300
UFC 300: дата и место проведения турнира — что известно сейчас о карде боев
Камил Гаджиев: «Царукян не победит Махачева»
Царукян подерется с Оливейрой на UFC 300 за право встретиться с Махачевым
Гейджи — Махачеву: «Посмотрим, кто первым сможет снести голову другому»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Анкалаев — Уокер: время начала и где смотреть трансляцию боя UFC

Левин объяснил, почему Анкалаев должен победить Уокера

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости