Дана Уайт анонсировал четыре боя на турнирах UFC в марте и апреле

Президент UFC Дана Уайт анонсировал четыре поединка на турнирах организации в марте и апреле.

17 марта на UFC Fight Night Тай Туиваса подерется с Марчином Тыбурой в тяжелом весе. Через неделю экс-чемпионка UFC Роуз Намаюнас проведет бой с Амандой Рибас в минимальной весовой категории. 31 марта Шон Брэди встретится с Висенте Луке в полусреднем весе.

14 апреля на турнире UFC 300 пройдет бой в легчайшем между экс-чемпионами лиги Дейвесоном Фигередо и Коди Гарбрандтом.