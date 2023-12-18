Леон Эдвардс — о бое с Ковингтоном: «Мне было тяжело совладать с эмоциями»

Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс (22-3) признался, что он изо всех сил старался в бою с Колби Ковингтоном (17-4) не дать эмоциям взять верх.

«Мне было тяжело совладать с эмоциями. Я был в ярости, меня трясло. Но после разговора с мамой и командой я решил сфокусироваться на своем выступлении, а не давать эмоциям выйти наружу. Ведь именно этого он и хотел. Я вышел в октагон и не дал эмоциям взять верх. Я сказал себе: «То, что он сказал — это ***, но просто сделай свою работу»», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

Ранее Ковингтон на пресс-конференции заявил, что Эдвардс отправится в ад, где встретится со своим отцом. Отец Эдвардса был застрелен в ночном клубе в Лондоне, когда Эдвардсу было 13 лет.

Эдвардс победил Ковингтона единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46). Бой состоялся 16 декабря на UFC 296 на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.