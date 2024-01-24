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Кушанашвили рассказал о письме от Абдулманапа Нурмагомедова

Алина Савинова
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Шоумен и журналист Отар Кушанашвили рассказал о содержании письма, которое ему написал Абдулманап Нурмагомедов.

«Я переписывался с Абдулманапом Нурмагомедовым. Он увидел эфир, где я восхищаюсь воспитанием Хабиба Нурмагомедова. Он настолько воспитан, что является эталонным сыном для всего мира. Абдулманап отправил мне письмо, где сказал: «Я понимаю, что иногда перебарщивал с жесткостью. Я был жестким отцом. Но иначе результата было не добиться». Нурмагомедов старший писал, что в Дагестане все начинается с вольной борьбы. Каждый наносекундный зазор Хабиб компенсировал тем, что проходил сопернику в ноги. Вольная борьба — основа основ и начало начал, если все наши бойцы осваивают именно ее. Абдулманап разъяснил мне все это. В своей жизни я запомнил два письма — от бывшей жены и от Абдулманапа Нурмагомедова. Он внимательно и ревниво отслеживал все, что касалось его сына», — цитирует Кушанашвили MMA.Metaratings.ru.

Абдулманап Нурмагомедов является тренером и отцом российского бойца Хабиба Нурмагомедова. В 2019 года он вошел в Книгу рекордов России как тренер, воспитавший наибольшее количество чемпионов мира по самбо.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/ya-ponimayu-chto-inogda-perebarshival-s-zhestkostyu-kushanashvili-rasskazal-o-pisme-ot-abdulmanapa-nurmagomedova-327272/
Абдулманап Нурмагомедов
ММА
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