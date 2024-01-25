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Фильм с Конором Макгрегором «Дом у дороги» выйдет 21 марта

Давид Хачатрян
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Конор Макгрегор.
Фото USA Today Sports
Постер фильма «Дом у дороги».
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Долгожданная премьера фильма «Дом у дороги» с экс-чемпионом в двух весовых категориях Конором Макгрегором (22-6) состоится 21 марта на Amazon Prime Video. Кинотеатрального релиза у фильма не будет.

«В этом адреналиновом переосмыслении культовой классики 80-х бывший боец UFC Далтон [Джилленхол] устраивается на работу вышибалой в бар на Флорида-Кис, где сталкивается с местной бандой», — сказано в описании к фильму.

Постер фильма «Дом у дороги».

Джилленхол снимал некоторые сцены для фильма на UFC 285 в марте прошлого года, где он участвовал во взвешивании, а затем в хореографическом бою с ветераном UFC Джеем Хиероном перед началом мероприятия.

Конор Макгрегор
UFC
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