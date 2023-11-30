Костя Цзю: «Уайт все правильно сказал, американские мужики ведут себя как женщины»

Прославленный российский боксер Костя Цзю отреагировал на высказывание президента UFC Даны Уайта, который заявил, что американские мужчины становятся мягкотелыми и слабыми.

«Не хочется никак вмешиваться в эту ерундистику! Однако слова Уайта про то, что американские мужики ведут себя как женщины, правильные. Это было сказано с целью провокации и в контексте вопроса про Хабиба. Сейчас никому не стоит верить! Хотя как себя сейчас ведут американцы? Да, Дана все верно сказал — как женщины! Однако это не надо относить ко всем мужчинам в США, там есть и нормальные люди. Уайт сказал то, что думает, — он живет в Америке, и ему виднее», — приводит слова Цзю Sport24.

Также Уайт сказал, что команда Хабиба Нурмагомедова могла бы приехать из Дагестана и захватить США.