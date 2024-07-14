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Сегодня, 07:55

Конор подтвердил, что выступит в UFC до конца 2024 года

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор (22-6) сообщил, что разговаривал с главой лиги Даной Уайтом и все складывается так, что он подерется до конца года.

«Сегодня я говорил с Даной о новой дате боя. Кажется, все складывается хорошо! В 2024 году точно!» — написал Макгрегор в соцсети X.

Макгрегор и Майкл Чендлер (23-8) должны были встретиться 29 июня на UFC 303, но бой был отменен из-за травмы ирландца (перелом пальца ноги).

Конор Макгрегор
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