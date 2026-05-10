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10 мая, 03:00

Хамзат Чимаев — Шон Стрикленд: время начала боя по московскому времени

Турнир UFC 328 пройдет в Ньюарке 10 мая
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

Турнир UFC 328 проходит в ночь на воскресенье, 10 мая. Вечер ММА принимает спортивный комплекс «Пруденшал-центр» в Ньюарке (США). Шоу началось в 00.00 по московскому времени.

Главное событие турнира — титульный бой в среднем весе между россиянином, представляющим ОАЭ, Хамзатом Чимаевым и американцем Шоном Стриклендом. В соглавном событии проведут титульный поединок в наилегчайшем дивизионе американский бойцом мьянманского происхождения Джошуа Ван и японец Тацуро Таира. Ориентировочное начало боя Чимаева — около 6.00 мск.

Турнир UFC 328 в прямом эфире и полном объеме покажут онлайн-платформа UFC Fight Pass, телеканал «Матч! Боец» и сайт matchtv.ru (на платной основе, при наличии подписки). Начало — в 00.00 мск.

Трансляцию главного и предварительного кардов организует канал «Матч ТВ» (бесплатно на ТВ и сайте), федеральный эфир также можно смотреть на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (при наличии подписки). Старт эфира — в 1.00 мск.

Хамзат Чимаев&nbsp;&mdash; Шон Стрикленд.Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий UFC 328. Следить за последними новостями, расписанием и результатами боев можно в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на нашем сайте.

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Хамзат Чимаев
Шон Стрикленд
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