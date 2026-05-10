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10 мая, 02:35

Копылов после поединка с Тулио: «Россия, с праздником! С Днем Победы! Очень хорошие эмоции»

Павел Лопатко

Российский боец Роман Копылов прокомментировал победу над бразильцем Марко Тулио в поединке на турнире UFC 328 в американском Ньюарке.

«Россия, с праздником! С Днем Победы! Очень хорошие эмоции, давно хотел почувствовать это. Спасибо всем болельщикам, особенно из России. Бачатский в Нью-Джерси! С Днём Победы!» — сказал 34-летний спортсмен после поединка.

34-летний Копылов победил 31-летнего Тулио единогласным решением судей. Теперь у него в профессиональных ММА 15 побед при пяти поражениях.

Хамзат Чимаев&nbsp;&mdash; Шон Стрикленд.Чимаев — Стрикленд, Волков — Кортес-Акоста: онлайн-трансляция UFC 328

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Роман Копылов
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