Кайо Борральо вошел в топ-5 рейтинга UFC в среднем весе

12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (17-1) поднялся на семь строчек вверх в рейтинге среднего веса, заняв пятую строчку после победы над Джаредом Каннонье (17-8) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46) на UFC on ESPN 62. Бой состоялся 25 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.

Кроме того, в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) поднялся на две строчки вверх — на восьмую. Также в рейтинге на одну строчку поднялись чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2).