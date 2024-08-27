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Кайо Борральо вошел в топ-5 рейтинга UFC в среднем весе

Давид Хачатрян
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Кайо Борральо вошел в топ-5 рейтинга UFC в среднем весе.
Фото Скриншот страницы
Кайо Борральо вошел в топ-5 рейтинга UFC в среднем весе.
Фото Скриншот страницы
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12-й номер рейтинга UFC в среднем весе Кайо Борральо (17-1) поднялся на семь строчек вверх в рейтинге среднего веса, заняв пятую строчку после победы над Джаредом Каннонье (17-8) единогласным решением судей (49-45, 49-45, 48-46) на UFC on ESPN 62. Бой состоялся 25 августа в UFC Apex в Парадайсе, США.

Кроме того, в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от категории временный чемпион в тяжелом весе Том Аспиналл (15-3) поднялся на две строчки вверх — на восьмую. Также в рейтинге на одну строчку поднялись чемпион в легчайшем весе Шон О'Мэлли (17-1) и чемпион в среднем весе Дрикус дю Плесси (21-2).

Кайо Борральо
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