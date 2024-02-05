Камил Гаджиев — о бое Вартаняна и Исмагулова: «Я сильно расстроился, нас как будто бы обманули»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что был неприятно удивлен, когда узнал, что бой между Эдуардом Вартаняном (25-4) и Дамиром Исмагуловым (24-3) пройдет по правилам кикбоксинга.

«Я очень сильно расстроился, когда узнал, что за такой громкой вывеской скрывается бой по кикбоксингу, — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале. — Я люблю кикбоксинг. Я, по большому счету, организатор боев по кикбоксингу. Член Федерации кикбоксинга России, которую возглавляет мой друг Бату Хасиков. Дело в другом. Дело в том, что эта вывеска так крута именно для ММА. Потому что это два бойца ММА. Да, они могут там что-то изобразить в кике. Вы сейчас скажете: «А что тогда Минеев-Штырков»? Ну, Минеев-то кикбоксер. А Штырков перед этим выиграл у кикбоксера Романкевича по правилам кикбоксинга. Или тот же Вагаб дерется со Штырковым. Штырков что-то уже в кике показал. Вагаб — тоже кикбоксер. Но Исмагулов — это в чистом виде боец ММА. Вартанян — это вообще в чистом виде боец ММА. Получается, нас как будто бы обманули. Вот такое первое впечатление, скажу я».

Вартанян и Исмагулов подерутся 2 марта на турнире «Наше Дело 82» в «Лужниках» в Москве. Поединок будет главным событием турнира.