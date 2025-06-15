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Камару Усман — Хоакин Бакли: онлайн-трансляция боя UFC on ESPN 69

Камару Усман и Хоакин Бакли встретятся на турнире UFC on ESPN 69
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Getty Images, Global Look Press

Нигериец Камару Усман и американец Хоакин Бакли встретятся в главном бою турнира UFC on ESPN 69 в воскресенье, 15 июня. Начало поединка — около 7.30 по московскому времени.

ММА UFC: Усман — Бакли

38-летний Усман одержал 20 побед и потерпел 4 поражения в профессиональных ММА. Предыдущий поединок Камару провел в октябре 2023 года, уступив Хамзату Чимаеву единогласным решением судей.

31-летний Бакли одержал 21 победу и потерпел 6 поражений на профессиональном уровне. В декабре 2024 года Хоакин победил Колби Ковингтона техническим нокаутом.

Камару Усман&nbsp;&mdash; Хоакин Бакли, Роуз Намаюнас&nbsp;&mdash; Миранда Маверик.UFC on ESPN Усман — Бакли: кард боев турнира, статистика бойцов, где смотреть трансляцию

В прямом эфире поединок покажут UFC Fight Pass, каналы «Матч ТВ» и «Матч! Боец», сайт matchtv.ru и онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального канала.

Результаты боев турнира можно отслеживать в матч-центре ММА и ленте раздела UFC на сайте «СЭ».

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